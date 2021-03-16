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Peruk hırsızları kameralara yakalandı

16.03.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Ankara’da bir peruk dükkanına giren 2 kadın, kaşla göz arasında 2 bin 500 lira değerindeki perukları çalarak kaçtı.

Ankara’da bir peruk dükkanına giren 2 kadın, kaşla göz arasında 2 bin 500 lira değerindeki perukları çalarak kaçtı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.
Olay, Çankaya ilçesi Menekşe Sokak’ta meydana geldi. Ahmet Mucuk’a ait peruk satışı yapan bir dükkana gelen 2 kadın, piyasa değeri 2 bin 500 TL olan peruğu yanlarında getirdikleri poşete koyup dükkandan ayrıldı. Kadınların hareketlerinden şüphelenen dükkan sahibi ise durumun farkına güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince vardı ve polisi aradı.
Yaşanan hırsızlık olayının ilk olmadığını belirten işletme sahibi Ahmet Mucuk, "Ben tezgahta farklı bir müşterinin saçını hazırlarken o arkadaşlar da burada saç beğeniyorlardı. Saç beğenirken bir iki noktayı belirliyorlar, saçı ayarlıyorlar. O yoğunluk sırasında diğer arkadaş geliyor beni oyalıyor. Diğer arkadaşta saçı alıyor, kendini gizlemeye çalışıyor. Poşetini alıyor ve saçı poşetin içine atıyor. Attıktan sonra da zaten hemen dükkandan ayrılıyor. Zaten şüphelendim. Araya kapandıklarını gördüm. Zaten döndüğümde saçın arasındaki boşluğu görünce şüphelendim. Sonra kamera kayıtlarına baktım, oradan da belli oldu zaten çaldıkları" diye konuştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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