Peruk takıp hırsızlık yapan 2 Gürcü yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da tanınmamak için peruk takarak lüks semtlerde hırsızlık yapan Gürcü I.M. ile I.K.'nın kaldıkları ev, bölgedeki kamera görüntülerinin 72 saat boyunca izlenmesiyle tespit edildi. I.M ve I.K., ülkelerine gitmeye hazırlanırken operasyonla yakalanıp, gözaltına aldı. Hırsızlık olayı 15 Kasım günü Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitedeki bir eve giren hırsızlar, yaklaşık 10 bin lira değerinde saat, zincir ve çeşitli takıları çalıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı Şirinyalı Mahallesi'nden Liman Mahallesi'ne kadar olan alandaki güvenlik kamerası görüntülerini tümünü 72 saat izleyip hırsızların kaldığı evi belirledi. Eve düzenlenen operasyonda, Gürcü I.M. ve I.K. gözaltına aldı. ÜLKELERİNE DÖNMEYE HAZIRLANIYORLARDI 2 Gürcü'nün, ülkelerine dönmek için bavullarını toplayıp uçak saatini beklediği ortaya çıktı. Hırsızlık öncesi ve sonrasında eve girişleri güvenlik kameralarına yansıyan I.M. ve I.K.'nin, tanınmamak için peruk ve şapka takarak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları malzemelere ise el konuldu. İfadesi alınan iki şüpheli 'evden hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

