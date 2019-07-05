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Perulu mankenin ahlaksız teklifi olay oldu! Açık açık yazdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2019 09:42 | Son Güncelleme

Instagram'da 1.3 milyon takipçisi olan Perulu manken-oyuncu Stephanie Cayo'nun Twitter'da yazdığı öpücük teklifi olay oldu.

Cay Peru'yu finale taşıyacak golü kim atarsa onu öpeceğini söyledi.

Stephanie Cayo

Twitter ve instagramı aktif bir şekilde kullanan Perulu manken-oyuncu Stephanie Cayo, ülkesinin futbolcularını 2019 Copa Amerika şampiyonasında finale çıkmaları konusunda heyecanlandıran bir söz verdi. Peru'yu finale taşıyacak golü kim atarsa onu öpeceğini söyledi.
Perulu aktris Stephanie Cayo, ülkesinin futbolcularını 2019 Copa Amerika şampiyonasında finale çıkmaları konusunda cesaretlendirmek için alışkın olmadığımız bir teklifte bulundu.
Çarşamba günü Şili ve Peru arasında oynanacak yarı final maçı Porto Alegre şehrinde gerçekleşecek. Ünlü isim Stephanie Cayo da bu heyecana kendisini fazla kaptırmış olmalı ki takımı finale taşıyan kişiyi öpme sözü verdi.
31 yaşındaki aktris, 800.000 kişi tarafından takip edilen Twitter hesabında "Peru milli takımını öpmek istiyoruz. Ciddi ciddi Çarşamba günü Şili'yi mağlup etmek için kim gol atarsa atsın (tabii ki karşı tarafın rızasıyla) o kişiye öpücük teklif etmeyi düşünüyorum." tweetini attı.
Tweete yaklaşık olarak 8.000 beğeni geldi ve 7.000'den fazla yorum yapıldı.
Kolombiya ve Peru'da oldukça tanınan aktris ve şarkıcı Cayo, Netflix dizisi olan Club de Cuervos'da yer alıyor.
Peki bu teklifi ile kısa sürede gündem olan ve hakkında araştırmalar yapılan oyuncu-model kim?
Stephanie Cayo, Perulu bir aktris, şarkıcı, söz yazarı ve modeldir.
8 Nisan 1988 doğumlu Stephanie Cayo 31 yaşındadır. Stephanie Cayo'nun boyu 1,68'dir.
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Stephanie Cayo magazin

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