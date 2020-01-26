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Perulular feshedilen Kongre'ye yeni üye seçmek için sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 19:21 | Son Güncelleme

Muhaliflerin çoğunlukta olduğu Kongre'yi anlaşmazlıklar sonrası fesheden Devlet Başkanı Vizcarra, hükümet ve yeni Kongre üyelerinin uyum içinde çalışacağından emin olduğunu söyledi

BOGOTA (AA) - Peru'da, 30 Eylül 2019'da feshedilen yasama organı Kongre'nin yeni üyelerinin belirlenmesi için olağanüstü seçim yapılıyor.

Nüfusu 32 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Peru’da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın feshettiği 130 sandalyeli Kongre'ye yeni üye seçmek için yaklaşık 25 milyon seçmen sandık başına gitti.

Görevi 28 Temmuz 2021'e kadar sürecek Kongre üyelerinin belirlenmesi için yapılan ve yerel saatle 08.00'de (TSİ 16.00) başlayan olağanüstü seçimde 590 bin Perulu genç de ilk kez oy kullanıyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, oyunu başkent Lima'daki bir okulda kullanan Vizcarra, anlaşmazlıklar sonrasında feshettiği ve muhaliflerin çoğunlukta olduğu Kongre'ye seçilecek yeni üyeler ve hükümetin uyum içinde çalışacağından emin olduğunu söyledi.

Ülkede 9 partinin katıldığı oylama yerel saatle 16.00'da sona erecek.

- Peru'da ne oldu?

Peru Devlet Başkanı Vizcarra, hükümetin Anayasa Mahkemesinin üyelerinin belirlenme sürecini değiştirmek için sunduğu teklifi kabul etmesi için Kongre'ye çağrıda bulunmuş, aksi durumda Kongre'yi dağıtacağını söylemişti.

Yolsuzluk suçlamasıyla hapis yatan muhalif lider Keiko Fujimori taraftarı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Kongre ise 30 Eylül 2019’da hükümetin sunduğu bu teklifi oylamak yerine, Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.

Hükümete göre "oldukça tartışmalı geçen ve şeffaflığından şüphe edilen" oylama sonrası Vizcarra, Kongre'nin daha önce iki güvenoyunu reddettiğini de hatırlatarak yasama organını dağıtma ve ülkeyi 26 Ocak 2020'de seçime götürme kararı almış, Vizcara taraftarları, kararı desteklemek için birçok kentte sokağa çıkmış ve başkent Lima'daki Kongre çevresinde toplanmıştı.

Anayasal kurallar çerçevesinde dağıtılan Kongre ise oturumuna devam ederek Vizcarra'yı geçici olarak görevden aldığını duyurmuş, Devlet Başkan Yardımcısı Araoz'u "Geçici Devlet Başkanı" atamıştı. Araoz, bu unvanla yemin etse de sonrasında hiçbir bürokratik, sivil ya da uluslararası destek bulamayıp istifa ettiğini açıklamıştı.

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