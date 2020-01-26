Perulular feshedilen Kongre'ye yeni üye seçmek için sandık başında

BOGOTA (AA) - Peru'da, 30 Eylül 2019'da feshedilen yasama organı Kongre'nin yeni üyelerinin belirlenmesi için olağanüstü seçim yapılıyor.

Nüfusu 32 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Peru’da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın feshettiği 130 sandalyeli Kongre'ye yeni üye seçmek için yaklaşık 25 milyon seçmen sandık başına gitti.

Görevi 28 Temmuz 2021'e kadar sürecek Kongre üyelerinin belirlenmesi için yapılan ve yerel saatle 08.00'de (TSİ 16.00) başlayan olağanüstü seçimde 590 bin Perulu genç de ilk kez oy kullanıyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, oyunu başkent Lima'daki bir okulda kullanan Vizcarra, anlaşmazlıklar sonrasında feshettiği ve muhaliflerin çoğunlukta olduğu Kongre'ye seçilecek yeni üyeler ve hükümetin uyum içinde çalışacağından emin olduğunu söyledi.

Ülkede 9 partinin katıldığı oylama yerel saatle 16.00'da sona erecek.

- Peru'da ne oldu?

Peru Devlet Başkanı Vizcarra, hükümetin Anayasa Mahkemesinin üyelerinin belirlenme sürecini değiştirmek için sunduğu teklifi kabul etmesi için Kongre'ye çağrıda bulunmuş, aksi durumda Kongre'yi dağıtacağını söylemişti.