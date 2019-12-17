HABER

Peru'nun Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:14 | Son Güncelleme

Peru'nun Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Campana Boluarte, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Büyükelçi Campana Boluarte, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze’de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" ve Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğraflarını beğendi.

İsrailin Gazze Şeridine düzenlediği saldırılarda Gazze kentinde yıkılan evlerin molozları arasında Filistinlilere iftar yemeği fotoğrafının kendisi etkilediğini dile getiren Campana Boluarte, "Çok üzücü bir görüntü." dedi.

Campana Boluarte, spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" ve Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölün`nde "kış şöleni" isimli fotoğraflarına oy kullandı.

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Jandarmadan film gibi operasyon, 330 kilo toz esrar ele geçirildiJandarmadan film gibi operasyon, 330 kilo toz esrar ele geçirildi
İBB Ulaşım Kongresi’nde taksici ve UBER sürücüleri arasında gerginlikİBB Ulaşım Kongresi’nde taksici ve UBER sürücüleri arasında gerginlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yılın Fotoğrafları aa Gazze’de enkazlar arasında iftar Peru'nun Ankara Büyükelçisi Alberto Campana Boluarte

En Çok Okunan Haberler

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Malatya Eş Başkanı Fatma Alataş gözaltına alındı

HDP'li bir isim daha gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mültecilerle ilgili önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mültecilerle ilgili önemli açıklamalar

İstanbul'da emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı

Mert Yağız Köksal’ın ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı

Mert'in ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Mersin'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Mersin'de deprem

Son dakika: İçişleri Bakanlığı DEAŞ'lı 2 Kosovalı'nın sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.