Peru'nun Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Campana Boluarte, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Büyükelçi Campana Boluarte, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze’de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" ve Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğraflarını beğendi.

İsrail in Gazze Şeridi ne düzenlediği saldırılarda Gazze kentinde yıkılan evlerin molozları arasında Filistinlilere iftar yemeği fotoğrafının kendisi etkilediğini dile getiren Campana Boluarte, "Çok üzücü bir görüntü." dedi.

Campana Boluarte, spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" ve Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölün`nde "kış şöleni" isimli fotoğraflarına oy kullandı.

