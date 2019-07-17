Peru'ya göç eden 90 Venezuelalı ülkesine döndü

Venezuela'da hükümetin hayata geçirdiği "Ana Vatana Dönüş Projesi" kapsamında 90 kişi gönüllü olarak Peru'dan ülkelerine döndü.

Telesur TV'nin haberine göre, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan Venezuela vatandaşlarının ana vatanlarına dönüşlerini teşvik amacıyla yürütülen proje kapsamında Peru'ya göç eden 90 kişi ülkelerine geldi.

Venezuela hükümetince desteklenen proje çerçevesinde yurt dışındaki 180 Venezuela vatandaşı daha bu hafta topraklarına geri dönecek.

Proje kapsamında geçen yıldan bu yana 15 bin Venezuelalı dönüş yaptı.

Yetkililer, geri dönmek isteyenlerin başvurularının devam ettiğini belirterek, kötü koşullar ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören Venezuelalıların dönüşünün artarak devam edeceğini kaydetti.

Proje, yaklaşık bir yıl önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından yurt dışındaki Venezuelalıların ülkesine geri dönmesi için hayata geçirildi.

