Pervari'de 6 yıl önce düşen helikopter

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma töreni düzenlendi.
Pervari'de 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığı'ndaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.
Dadaşlar Şehitler Anıtı'nın ziyaret edildiği törende, İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir dua etti.
Mehmetçik tarafından törene katılanlara helva ikramında bulunuldu.
Kazada şehit olan askerlerden Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş, kızı İrem ve ailesiyle törene katıldı. Kürşat Güneş'in şehadetinden 3 ay sonra dünyaya gelen kızı İrem,babasının anıtta yer alan fotoğrafını öptü. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın eşi Hülya Dörtkol Atabay, yakından ilgilendiği İrem'e çeşitli hediyeler verdi.
Törene, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Yaşar Yıldırım, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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