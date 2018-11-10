HABER

Pervari'de 6 yıl önce düşen helikopter

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

Siirt'in Pervari ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker törenle anıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma töreni düzenlendi.

Pervari'de 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığı'ndaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

Dadaşlar Şehitler Anıtı'nın ziyaret edildiği törende, İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir dua etti.

Mehmetçik tarafından törene katılanlara helva ikramında bulunuldu.

Kazada şehit olan askerlerden Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş, kızı İrem ve ailesiyle törene katıldı. Kürşat Güneş'in şehadetinden 3 ay sonra dünyaya gelen kızı İrem,babasının anıtta yer alan fotoğrafını öptü. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın eşi Hülya Dörtkol Atabay, yakından ilgilendiği İrem'e çeşitli hediyeler verdi.

Törene, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Yaşar Yıldırım, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Kaynak yapmayı bırakıp, saygı duruşuna geçtiKaynak yapmayı bırakıp, saygı duruşuna geçti
Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatıAtatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helikopter Pervari Siirt şehit

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Ata'ya saygı havadan görüntülendi

Ata'ya saygı havadan görüntülendi

Saat 09:05'te tüm Türkiye'de hayat durdu

Saat 09:05'te tüm Türkiye'de hayat durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.