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Pervari'de kopan enerji iletim hatları yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

SİİRT'in Pervari ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan enerji iletim hatları, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan çalışmayla onarıldı.

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan enerji iletim hatları, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan çalışmayla onarıldı. Onarım çalışmasının ardından 11 köy ve 5 mezraya yeniden elektrik verildi.

Güneydoğu'da kar yağışı etkisini sürdürürken, önceki gece, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı 11 köy ile 5 mezraya enerji sağlayan iletim hatları şiddetli rüzgarda koptu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle sabahı bekleyen DEDAŞ arıza onarım bakım ekipleri, sıfırın altında 5 derecede ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışma yaparak, enerji iletim hatlarını yeniledi. Onarım çalışmasının ardından köy ve mezralara yeniden elektrik verildi.

DEDAŞ Siirt İl Müdürü Naci Obut, enerji hattının kopmasının ardından yapılan ihbar üzerine ekipleri bölgeye sevk ettiklerini ifade ederek, "Bu durumdan 11 köy ve 5 mezramız olumsuz etkilendi. Arızayı haber alır almaz 12 personelden oluşan 3 ekibimizi buraya yönlendirdik. Oldukça zorlu koşullara rağmen ekiplerimiz arızanın yaşandığı yere ulaşarak gerekli onarımları yaptılar. Kış nedeniyle arıza onarım ve bakım ekiplerimiz günün 24 saati oluşan arızalara en kısa sürede müdahale etmek üzere göreve hazır durumda beklemektedirler" dedi.

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