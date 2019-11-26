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Pervari'de, PKK'lı teröristlerin sığınakları kullanılamaz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:19 | Son Güncelleme

SİİRT'in Pervari ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Pervari'de, PKK'lı teröristlerin sığınakları kullanılamaz hale getirildi

Mehmet Yücel DURAK/PERVARİ (Siirt), (DHA) - SİİRT'in Pervari ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari'ye bağlı Doğanca ve Akmeşe kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada; 480 kalaşnikof mühimmatı, 300 pil, 250 kitap, termal alüminyum insansız hava araçlarına (İHA) karşı önlem almak için kullanılan battaniye ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilerken, ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

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