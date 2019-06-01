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Pervari'de teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 13:08 | Son Güncelleme

SİİRT'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı terörsitlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.  İl Jandarma Komutanlığı'nca, Pervari ilçesine bağlı Geçittepe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik 30 Mayıs Perşembe günü 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç-10' adı verilen operasyon düzenlendi.

Pervari'de teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

PERVARİ(Siirt),(DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı terörsitlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Pervari ilçesine bağlı Geçittepe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik 30 Mayıs Perşembe günü 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç-10' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, toprağa gömülü 2 Kalaşnikof tüfeği, Bixi makineli tüfeği, 2 Kaleşnikof şarjörü, HK-33 tüfeği şarjörü, 39'u 7.62 milimetre, 28'i 556 milimetre çapında toplam 67 fişek ele geçirildi.

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