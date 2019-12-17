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Pervez Müşerref Hakkında İdam Cezası Kararı Verildi

17.12.2019 12:36 | Son Güncelleme

Pakistan’da özel yetkili mahkeme, eski devlet başkanı Pervez Müşerref hakkında idam cezası kararı verdi

Pervez Müşerref Hakkında İdam Cezası Kararı Verildi

Pakistan’da özel yetkili mahkeme, eski devlet başkanı Pervez Müşerref hakkında idam cezası kararı verdi.

2007 yılına kadar uzanan yargılamada Müşerref hakkında vatana ihanet suçlamasından ceza verildi. Pervez Müşerref, 2007 yılında anayasayı askıya alarak acil durum ilan etmiş ve görev süresini yasalara aykırı olmasına ve halkın tepkilerine rağmen uzatmıştı.

2016 yılından bu yana Dubai’de yaşayan Müşerref hakkındaki iddiaları daha önce yaptığı açıklamalarla reddetmişti. Pervez Müşerref o tarihte alınan kararın bakanlar kurulu kararıyla alındığı savunmasını yapmıştı. Müşerref 2016 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Dubai’ye gitmişti.

Pervez Müşerref 1999 yılında da yaptığı darbeyle Başbakan Navaz Şerif’I yönetimden indirmişti. Şerif 2013 yılında yeniden ülkede iktidara gelince Müşerref hakkında dava açmıştı.

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