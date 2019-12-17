Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Pakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet davasında ölüm cezasına çarptırıldı. Emekli general birkaç yıl önce tıbbi tedavi görmesi için ülkeden ayrıldıktan sonra gıyabında yargılandı.

İslamabad'daki özel mahkeme, ölüm cezasını 2'ye 1 oyla kabul etti. Pakistan'da on yıl kadar iktidarda olan emekli general Müşerref, gücünü korumak için Pakistan anayasasını yıkmakla suçlanıyor.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Pervez Müşerref, kendisine bağlı askerlerle Şerif'in seçilmiş hükümetine kansız bir darbe yaparak Ekim 1999'de ülkede yönetime el koydu. Şerif, darbenin ardından kurulan mahkemede 2000'de idama mahkum edildi.

Müşerref, Şerif'in Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) tarafından yüce divanda yargılanmakla tehdit edilip PPP'nin koalisyonundan Ağustos 2008'de istifa edene kadar yaklaşık 9 yıl ülkeyi yönetti.

Dubai'de bir hastanede tedavi gören Müşerref, Washington ve New York'a yönelik 11 Eylül terör saldırılarının ardından, ABD'nin teröre karşı sözde savaşına katılma kararı alınan çok kritik bir dönemde ülkeyi yönetti.

