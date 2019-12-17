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Pervez Müşerref vatana ihanetten suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı

17.12.2019 10:47 | Son Güncelleme

Pakistan'da darbeyle iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, İslamabad'da kurulan bir özel yetkili mahkeme tarafından vatana ihanetten idam cezası verildi. Müşerref 2016'dan bu yana Dubai'de yaşıyor.

Pervez Müşerref vatana ihanetten suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı

Pakistan'da darbeyle iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkına idam cezası verildi.

Başkent İslamabad'da kurulan mahkemenin üç yargıcı da, Müşerref'i vatana ihanetten suçlu buldu ve oybirliğiyle eski generalin idam cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Müşerref 1999 yılında askeri darbe ile iktidara gelmiş ve 2001 - 2008 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmişti.

Müşerref, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaşıyor. 2016 yılında sağlık sorunları yaşamış ve eski Cumhurbaşkanına tedavisine devam edebilmesi için yurtdışına çıkış izni verilmişti.

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