Pervez Müşerref'ten idam kararına ilk tepki: "Dava kişisel intikam için açıldı"

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, hakkındaki idam kararına ilişkin, "Bu dava bana karşı kişisel intikam almak için açıldı." ifadelerini kullandı.

Müşerref, paylaştığı videoyla hakkında verilen idam kararına tepki gösterdi.

Görüntüleri Pakistan medyasında paylaşılan Müşerref, kararı televizyondan öğrendiğini söyleyerek, "Birisi hakkında kendisinin ya da avukatının savunma yapmasına müsaade edilmeden böyle bir karar verilen davanın başka bir örneği yoktur." dedi.

Müşerref, savunmasını görüntülü olarak yapmak istediğini ancak bunun da kabul edilmediğini ifade ederek, hukukun üstünlüğü kuralının dava boyunca gözardı edildiğini vurguladı.

Davanın kendisine karşı kişisel intikam hissiyle açıldığını söyleyen Müşerref, "Bu davanın görülmesine bile gerek yoktu. Bu dava yüksek pozisyonlarda olup görevini kötüye kullanan bazı insanlar tarafından tamamen bana karşı kişisel intikam almak için açıldı. Böylesine yasayı kötüye kullanmak, bir kişiyi hedef almak ve olayları istedikleri gibi kullanmak niyetlerinin ne olduğunu gösteriyor." diye konuştu.