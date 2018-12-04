Pervin Buldan: 31 Mart yerel seçimleri Türkiye için demokrasi referandumu olacak

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında; 31 Mart yerel seçimleri, partisinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar ve bu karara Türkiye'nin tepkisi hakkında konuştu. Bazı bölgelerde belediye başkanlıklarına kayyum olarak atananların aday gösterilmesine de tepki gösterdi. Buldan, "31 Mart yerel seçimleri Türkiye için bir demokrasi refarandumu olacak" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara uyulması gerektiğini söyledi. Buldan, "En nihayetinde Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bir tarafıdır, altında imzası var. Uluslararası hukuk bağlayıcıdır. Bir yandan AB’yle ilişki kurmaya çalışacaksınız, diğer yandan ise AİHM kararını tanımayacaksınız. Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır ve AİHM kararı derhal uygulanmalıdır. Buradan Avrupa’yı da kendi kararlarına uymaya çağırıyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi derhal devreye girmelidir. AİHM kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde AB, Türkiye ile tüm ilişkileri dondurmalıdır. Aksi takdirde bu hukuksuzluğa alet olacaktır" diye konuştu.

'YEREL SEÇİMLER TÜRKİYE İÇİN BİR DEMOKRASİ REFERANDUMUDUR'

Pervin Buldan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Yerel seçimler demokrasinin yerelden inşa edilmesinin önemli bir adımı olacak. Bu seçimler Türkiye'de bir yol ayrımıdır. AKP-MHP ittifakını zaten herkes görüyor ve tanıyor. Onların yolu ırkçılığın, tekçiliğin, cinsiyetçiliğin, ötekileri yok saymanın yoludur. AKP-MHP’yle yollar kayyumlara çıkar. Demokrasiye, özgürlüklere, barış ve adalete çıkan yol, HDP’nin yoludur, bizlerin ve sizlerin yoludur. 31 Mart yerel seçimleri Türkiye için bir demokrasi referandumu olacaktır."

'RECEP BEY MADEM ADAY BULAMADIN, SEN ADAY OLSAYDIN'

Pervin Buldan, 31 Mart yerel seçimlerinde bazı merrkezlerde kayyumların aday gösterilmesine de tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Tabi sormadan edemiyoruz. Recep Bey madem aday bulamadın, sen aday olsaydın. Ya da Soylu’nu gönderseydin. Ya da Bahçeli gitseydi. En azından Osmaniye’den ilerisini görmüş olurdu. Bu yerel seçimler onlar açısından bir belediye seçimi değil; bir varlık yokluk meselesidir. Bizim derdimiz ise, kendimizi de, kentimizi de yönetmektir. Biz halkımızı kent yönetimlerine nasıl dahil ederiz; bunu tartışıyoruz. Kentlerin yönetimine, bütçesine, siyasetine kadınları, gençleri, farklı etnisite ve inanç gruplarını toplumun bütün kesimlerini nasıl dahil edeceğimizi tartışıyoruz."

