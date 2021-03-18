Pervin Buldan: Bugün bize yapılan yarın size yapılacaktır

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün düzenledikleri basın toplantısında HDP için kapatma davası açılması ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi.

Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin kapatılması için dava açılmasını ve Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürülmesini "Türkiye tarihine geçecek kara bir leke" olarak nitelendirerek, bunun bir "darbe anlayışı" olduğunu söyledi. Buldan, "Bugünkü iktidarın AKP hükümetinin küçük ortağıyla birlikte 15 Temmuz'da Meclis'in çatısına bomba yağdıranlarla aralarında hiçbir fark kalmamıştır. Çünkü bunun da adı darbedir. Halkın iradesini gasp etme darbesidir" şeklinde konuştu.

"Sadece HDP meselesi olmaktan çıkmalı"

Yaşananların "sadece HDP'nin meselesi olmaktan çıkmak zorunda" olduğuna vurgu yapan Buldan, "Hem HDP'yi kapatma konusu hem milletvekili arkadaşlarımızın vekilliklerinin düşürülmesi sadece HDP'yi ilgilendiren bir mesele olmamalıdır" dedi. "Tüm demokrasi güçlerine bir çağrı" yapan Buldan, "bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır. Şimdi hep birlikte bu haksızlıklara, bu hukuksuzluklara karşı durmak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Biz AKP hükûmetine seçimlerde önümüze konacak sandıkla elbette derslerini vereceğiz. Ancak şimdiden demokrasi güçlerinin bir araya gelerek AKP hükümetine bu fotoğrafı vermenin zamanı gelmiştir, geçiyor" ifadelerini kullandı.