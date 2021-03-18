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Pervin Buldan: Bugün bize yapılan yarın size yapılacaktır

18.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'yi kapatma davasına ilişkin olarak HDP Eş Genel Başkanı Buldan yaşananların "sadece HDP meselesi olmaktan çıkmak zorunda" olduğunu söylerken, Sancar da, "ortada hukukla açıklanacak bir durum" olmadığını belirtti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün düzenledikleri basın toplantısında HDP için kapatma davası açılması ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi.

Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin kapatılması için dava açılmasını ve Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürülmesini "Türkiye tarihine geçecek kara bir leke" olarak nitelendirerek, bunun bir "darbe anlayışı" olduğunu söyledi. Buldan, "Bugünkü iktidarın AKP hükümetinin küçük ortağıyla birlikte 15 Temmuz'da Meclis'in çatısına bomba yağdıranlarla aralarında hiçbir fark kalmamıştır. Çünkü bunun da adı darbedir. Halkın iradesini gasp etme darbesidir" şeklinde konuştu.

"Sadece HDP meselesi olmaktan çıkmalı"

Yaşananların "sadece HDP'nin meselesi olmaktan çıkmak zorunda" olduğuna vurgu yapan Buldan, "Hem HDP'yi kapatma konusu hem milletvekili arkadaşlarımızın vekilliklerinin düşürülmesi sadece HDP'yi ilgilendiren bir mesele olmamalıdır" dedi. "Tüm demokrasi güçlerine bir çağrı" yapan Buldan, "bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır. Şimdi hep birlikte bu haksızlıklara, bu hukuksuzluklara karşı durmak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Biz AKP hükûmetine seçimlerde önümüze konacak sandıkla elbette derslerini vereceğiz. Ancak şimdiden demokrasi güçlerinin bir araya gelerek AKP hükümetine bu fotoğrafı vermenin zamanı gelmiştir, geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Ortada hukukla açıklanacak bir durum yok"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin "haksız hukuksuz" bir şekilde düşürülmesi ve HDP hakkında kapatma davası açılmasının "iktidarın çaresizliğini ve acizliğini bir kez daha ortaya koyduğunu" savundu.

"Bu ülkede HDP’siz bir yönetimin sorunları çözemeyeceğini herkesin iyi görmesi lazım" ifadesine vurgu yapan Sancar, "Kapatma davası, HDP’yi siyasetin dışına iterek iktidarı sürdürme hesapları, bu ülkenin bütün halklarına karşı ağır bir saldırıdır. Bütün demokrasi güçlerinin, muhalefet partilerinin bu gerçeği açık bir şekilde görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kapatma davası hukuk üzerinden konuşulacak bir mesele değildir, ortada hukukla açıklanacak bir durum söz konusu değildir" diyen Sancar, iddianamenin henüz resmi olarak kendilerine tebliğ edilmediğini de sözlerine ekledi. "Ortalıkta dolaşan" iddianameyi "hukuk tarihine çok büyük bir ayıp olarak geçecek bir belge" olarak nitelendiren Sancar, "Mesela bize isnat edilen, bazı arkadaşlarımız için siyaset yasağı gerekçesi yapılan yargılamalar beraatla sonuçlanmış ama iddianameye delil olarak konulmuş. Meclis konuşmalarımız dosyaya konulmuş ama bunlar kapatma davasının gerekçesi olamaz Anayasaya göre" dedi.

HDP Eş Başkanları, kapatmanın gerçekleşmesi halinde ne yapacaklarının sorulmasını üzerine, yol haritasının henüz belirlenmediğini söyledi.

Yargıtay'ın 2 yıl 6 ay yıl hapis cezasını onadığı HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hükmün dün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ile Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülmüştü. Bunun ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtığı bildirilmiş, bugün de iddianamenin ayrıntıları basına yansımıştı.

DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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