Pervin Buldan: “Eş Başkanlık Sistemini Tüm Ülkeye Yayacağız”

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin uyguladığı eş başkanlık sisteminin suç sayıldığını söyledi. Buldan, buna karşın eş başkanlık sistemini tüm Türkiye’ye yayacaklarını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi’nin resmi olarak kabul edilmese de kendi içinde uyguladığı eş başkanlık sistemi, yıllardır tartışma konusu oluyor. Son zamanlarda HDP’lilere karşı açılan davalara da konu olan eş başkanlık sistemi, Diyarbakır’da düzenlenen bir toplantıda tartışıldı.

Toplantıda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bir konuşma yaptı. HDP’nin dünyada yerel yönetimlerde eş başkanlık sistemini uygulayan tek parti olduğunu savunan Buldan “2006 yılında ilk defa uyguladığımız eş başkanlık sistemini geliştirerek bugünlere ulaştık. 2013 yılında eş başkanlık sistemini yasal güvenceye kavuşturduk. İç yapımızda hem siyasette hem de bütün kurumlarımızda ve alanlarda eş başkanlık sistemini tartışmasız ve koşulsuz bir şekilde uygulamaya başladık. Bugün yerel yönetimlerde eş başkanlık sistemini uygulayan dünyadaki tek parti, Halkların Demokratik Partisi’dir. Özgün kadın grubu bulunan tek parti olarak biz dünyada ilkiz. Bu mücadelemiz ve eş başkanlık sistemimizle dünyaya model oluşturan bir konumdayız” dedi.