Pervin Buldan: “Eş Başkanlık Sistemini Tüm Ülkeye Yayacağız”

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin uyguladığı eş başkanlık sisteminin suç sayıldığını söyledi. Buldan, buna karşın eş başkanlık sistemini tüm Türkiye’ye yayacaklarını söyledi.
Halkların Demokratik Partisi’nin resmi olarak kabul edilmese de kendi içinde uyguladığı eş başkanlık sistemi, yıllardır tartışma konusu oluyor. Son zamanlarda HDP’lilere karşı açılan davalara da konu olan eş başkanlık sistemi, Diyarbakır’da düzenlenen bir toplantıda tartışıldı.
Toplantıda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bir konuşma yaptı. HDP’nin dünyada yerel yönetimlerde eş başkanlık sistemini uygulayan tek parti olduğunu savunan Buldan “2006 yılında ilk defa uyguladığımız eş başkanlık sistemini geliştirerek bugünlere ulaştık. 2013 yılında eş başkanlık sistemini yasal güvenceye kavuşturduk. İç yapımızda hem siyasette hem de bütün kurumlarımızda ve alanlarda eş başkanlık sistemini tartışmasız ve koşulsuz bir şekilde uygulamaya başladık. Bugün yerel yönetimlerde eş başkanlık sistemini uygulayan dünyadaki tek parti, Halkların Demokratik Partisi’dir. Özgün kadın grubu bulunan tek parti olarak biz dünyada ilkiz. Bu mücadelemiz ve eş başkanlık sistemimizle dünyaya model oluşturan bir konumdayız” dedi.
“Eş Başkanlık Diye Bir Suç Yarattılar”
Eş başkanlık sisteminin son zamanlarda dava konusu olması da Buldan’ın gündemindeydi. “Eş başkanlık diye bir suç yarattılar” diye konuşan Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Eşbaşkanlık kadınlar adına bir kazanım olduğu gibi eşitlik, adalet, demokrasi, insanlık adına da bir kazanımdır. Aynı zamanda erkek iktidar ve onun temsilcileri de bu gerçeğin farkında ve kadına saldırırken eş başkanlık sistemimizi özellikle hedef almaktadırlar. Bir yandan yasalara aykırı bir şekilde, seçilmiş eş başkanlarımız hukuksuzca tutuklarken, diğer taraftan yine yasalara aykırı bir şekilde eş başkanlık suçu diye bir suç yarattılar bu ülkede. Çünkü onlar da biliyorlar ki; gelmekte olan eşitlik ve demokrasi mücadelesinin kazanımları, onların binlerce yıllık erkek egemen anlayışının, bu anlayışın sömürgeci uygulamalarının sonunu da beraberinde getirecektir. Eş başkanlık sistemine saldırıyorlar çünkü kadının erkek karşısında hak ve hukuktan yoksun, kadını ezilmesi gereken bir kimlik olarak görüyorlar. Kayyumlar göreve başlar başlamaz ilk elden kadın kurumlarını kapatması, kadınların savunma mekanizmalarının faaliyetlerini sonlandırması, bunun en açık ve en bariz örnekleridir. Ancak çare değildir. Ne kadar baskı hukuksuzluk varsa o kadar dik duran, o kadar kararlı bir mücadele görecekler karşılarında”
“Eş Başkanlık Sistemini Tüm Ülkeye Yayacağız”
Buldan, eş başkanlık sistemini, tüm Türkiye’ye yayacaklarını da ifade ederek kadınsız siyasetin, mümkün olmayacağını belirtti. Buldan “Kadınsız bir siyasetin, bundan böyle mümkün olmayacağını herkes çok iyi görmeli ve bilmelidir. Partimizde, yönetimlerimizde, yerel yönetimlerimizde hayata geçirdiğimiz eş başkanlığı, ülkenin tüm yönetim kademelerinde, hayata geçirme ısrarı ve kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Partimize ve biz kadınlara yönelen türlü etkisizleştirme ve baskı yoluyla kısıtlamaya dönük hamlelere karşı biz, her geçen gün daha çok güçleniyor, daha çok büyüyoruz. Bugün artık demokratik bir iktidar için aktör ve kurucu güç olmak konumundayız” diye konuştu.