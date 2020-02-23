Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP'nin Eş Genel Başkanları seçildi

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede kayıtlı 1018 delegeden 838'i oy kullandı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Pervin Buldan ve Mithat Sancar 836 oyla eş genel başkanlığa seçildi, 2 oy geçersiz sayıldı. Kongrede ayrıca Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi. Mithat Sancar, oylama öncesi yaptığı konuşmada, HDP'yi tanımlamak için yüzlerce kelime bulunabileceğini ancak HDP'nin en başta umudun partisi olduğunu savundu. Sancar, "Şimdi inşa zamanıdır. Direnerek kazandık şimdi kazandıklarımızı inşa edeceğiz. Bu inşanın temeline demokrasi, özgürlük, barışı koyacağız. Bunları inşa etmek için artık zaman gelmiştir." dedi. "BU ÇAĞRIMIZ BÜTÜN DEMOKRASİ GÜÇLERİNE" Son yıllarda büyük yaralar açıldığını ve toplumun her kesiminin yaralandığını öne süren Sancar, "Gelin öncelikle bu yaraları saracak iradeyi birlikte ortaya koyalım. Haksızlıkları giderecek bir yol planı üzerinde birlikte çalışalım. Bu çağrımız siyasi partiler, emek güçleri olsun bütün demokrasi güçlerinedir. Gelin bu yolu birlikte örelim ve önce yaraları tamir etmekten başlayalım." diye konuştu.

Sancar, "Biz barış için varız. Barış için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bedel mi ödemek gerekiyor, ona da hazırız. Barış için kim bir milim adım atıyorsa biz kilometrelerce atmaya hazırız. Bu barışı kuracağız fakat nasıl kuracağımızı da bütün toplumla müzakere ederek belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Suriye konusunda mutabakatın Astana veya Soçi'de aranamayacağını savunan Sancar, şöyle devam etti: "Orada yapacağınız mutabakat size hiçbir şey vermez. Tam tersine bu ülkeye ve bu bölgede daha çok kaos, kan getirir. Mutabakat arıyorsanız işte Dolmabahçe mutabakatı. Gelin oradan başlayalım. Dolmabahçe mutabakatıyla yürüyelim. Yok diyorsanız yeni mutabakat yapalım ama Soçi, Astana, Beyaz Saray'da değil, gelin Ankara, Diyarbakır, Şam, Kamışlı'da yapalım." "BİZ BU ÜLKEYİ TÜRKİYE DEMOKRATLARIUŞA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ" Sancar, HDP'nin Türkiye'nin demokratlarıyla birlikte Türkiye'yi yönetmeye aday ve talip olduğunu belirterek "Biz bu ülkeyi, Türkiye demokratlarıyla birlikte yöneteceğiz. Buna gücümüz, inancımız, birikimimiz var." dedi. Toplumsal sorunların şiddetle çözülemeyeceğini bildiklerini vurgulayan Sancar, şunları kaydetti: