Pervin Buldan: Milletvekilimiz Gare’ye gitmedi

HDP’nin hiçbir milletvekilinin Gara’ya gitmediğini ifade eden Pulvan, iktidarın “algı yaratmak” istediğini belirtti.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada son günlerde HDP'nin karşı karşıya bulunduğu suçlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Gara operasyonunda 13 kişinin hayatını kaybetmesinden iktidarı sorumlu tutan Buldan, "İktidarda olmanın sorumluluğu insanların ölü olarak değil, canlı olarak getirmektir. AKP iktidarı Gare'de yaptıklarından da yapmadıklarından da sorumlu bir iktidardır” dedi. "Amaç kurtarmak olsaydı yöntem bu olmamalıydı” diyen Bulvan, "Operasyon değil diyalog yolu seçilmeliydi” diye konuştu. Bulvan, hükümete söz konusu kişilerin getirilmesi için defalarca çağrı yaptıklarını ancak bu çağrıların dikkate alınmadığını söyledi. Bulvan, "Gare'ye kendi iktidarlarını kurtarmak için gittiler. Gare'den siyasi bir zaferle, müjdeyle dönmeyi umuyorlardı 13 insanı siyasi hesaplarına feda ettiler, gare gerçeği budur” dedi. "Kocaman kuyruklu bir yalandır”

HDP Eş Genel Başkanı Bulvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in Gara'ya gittiği yönündeki iddialarını "Bu kocaman kuyruklu bir yalandır. Bizim milletvekillimiz Gare’ye gitmemiştir, orada bulunmamıştır, o tarihlerde nerede olduğu bellidir” sözleriyle geri çeviren Buldan, Soylu'nun gösterdiği fotoğrafların çözüm sürecinde "devletin ve hükümetin onayı ve bilgisi dahilinde” çekilmiş fotoğraflar olduğunu belirtti. Süleyman Soylu'nun nerede ve ne zaman çekildiği belli olan fotoğrafları göstermesinin "algı yaratma çabası” olduğunu ifade eden Bulvan, "İki gün önce bir TV kanalında gösterdiğin fotoğraflar Sayın Öcalan’ın Kandile’e PKK’ye silahları bırakma çağrısının yapılacağı, bizim o mektupları götürdüğümüz görüntülerdir, onların fotoğraflarıdır. Senin genel başkanın o mektubun Türkiye’ye neler getireceğini heyecanla umutla bizlerden bekliyordu” diye konuştu. Bulvan, "Bu bakan, Erdoğan'ın koltuğuna açıkça göz dikmiş durumda. Kendi içinizdeki koltuk kavgasını açık yapın! Savaşınızı HDP üzerinden yürütmeyin. HDP buna izin vermez” diye konuştu.