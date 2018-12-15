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Pervin Buldan: Rehavete kapılmak yok, çalışacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2018 18:51 | Son Güncelleme

HAKKARİ'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin yaptığı konuşmasında, "Oturmak yok, rehavete kapılmak yok, gece gündüz çalışacağız" dedi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin yaptığı konuşmasında, "Oturmak yok, rehavete kapılmak yok, gece gündüz çalışacağız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Hakkari il binası önünde, HDP Hakkari Milletvekilli Sait Dede, Hakkari eski milletvekili Nihat Akdoğan, belediye başkan aday adayları, DBP ve HDP Hakkari il eş başkanları ile parti yöneticileri ve partililer tarafından karşılandı.

Partililere seslenen Buldan, yerel seçimlerin startını verdiklerini belirterek, "Biliyorum Hakkari'de 'adaylarımız ne zaman açıklanacak, kimler aday olacak' diye bir beklenti var. Ancak şunu ifade etmek isterim ki sonuçta iki arkadaşımız belediye eş başkanları olacak. Biri kadın, biri erkek olacak. Kim olursa olsun bu halkın onları sahiplenmesi gerek. Oturmak yok, rehavete kapılmak yok, gece gündüz çalışacağız" dedi.

Mahmur kampının Birleşmiş Milletler denetiminde bir kamp olduğunu söyleyen Buldan, "Birleşmiş Milletlere çağrı yapmak istiyorum. Orası sizin denetiminizde bir yerdir asla operasyonlara izin vermeyin" dedi.

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