Pervin Buldan ve 3 HDP'li milletvekili hakkında fezleke

Edinilen bilgiye göre; Başsavcılık, HDP İstanbul Milletvekili ve Eş Genel Başkanı Buldan hakkında 21 Haziran 2018'de Siirt Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşması, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında sosyal medya hesabından 24 Mayıs 2018'deki paylaşımları ile 8 ve 9 Eylül 2018'de Diyarbakır'da yaptığı konuşmalar, Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 21 Mart 2018'de Tunceli'deki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında da 21 Mart 2018'de Ağrı'daki nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle fezlekeler hazırladı.

Fezlekeler, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

