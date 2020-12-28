Pervin Buldan'dan Roboski özeleştirisi: HDP'nin hukuken eksik kaldığı noktalar olmuştur

"Şırnak Barosu'nun bu konuda büyük eksiklikler yaptığı ortadadır, bir an önce o dönem Şırnak Barosu'nda yetkili olanların açığa çıkarılması tarihi bir sorumluluktur. HDP'nin de hukuken eksik kaldığı noktalar olmuştur, denetim ve takip konusunu iyi yapmamış bu takipsizlik sonucunda çıkan karar bizim büyük eksikliğimizdir ama her şey bitmiş anlamına gelmemiştir.

HDP Eş Genel Başkanı, son sekiz yılda Roboski davasında yaşanan gelişmelere ilişkin Şırnak Barosu ve HDP'nin hukuk komisyonunu da eleştiren bir açıklama yaptı.

Roboski'de hayatını kaybedenler için bu yıl da köyde bir anma programı yapıldı.

Buldan, evrak takibinin yapılmadığını, hukuk komisyonun yaptığı eksikliği parti olarak telafi etmeleri gerektiğini söyledi ve "Yoksa ailelerin bu acıyla yaşamasına hiçbirimizin gönlü razı olmaz. Bu acı hepimizin ortak acısıdır" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı, Roboski'nin kaza değil, bir katliam olduğunu savundu ve konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Roboski, devletin hükümetin bile, isteye halkının üzerine bombalar yağdırdığı açıkça işlediği bir katliamdır. Bu dağlar burada yaşayan insanlar, bir hafızadır, kürde karşı işlenen insanlık suçlarının, hukuksuzlukların hafızasıdır, bu coğrafyada buna benzer katliamlar yaşandı Maraş, Dersim, Zilan Katliamı, Roboski'den farklı değil. Sur, Cizre, bu katliamdan farklı değil ama bizi en çok öldüren şey kürde karşı yapılan hukuksuzluktur, kürt düşmanlığı zihniyeti ve politikasıdır. Bizi en çok inciten acıtan öldüren bu kürt düşmanlığıdır."

Roboski benzeri bir olayın dünyanın başka bir yerinde yaşanmış olması halinde, 'yetkililerin onuruyla istifa edeceğini' söyleyen Buldan, Roboski'nin sorumlularının korunup, kollandığını, yargı önüne çıkarılmayıp herhangi bir ceza almadığını ifade etti.