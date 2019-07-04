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Pervin Ersoy'dan engelliler vakfına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Bodrum Sağlık Vakfını ziyaret ederek engelli öğrencilerle vakit geçirdi - Pervin Ersoy: - "İnanılmaz güzel işler yapmışlar. Bu işleri de ayrıca burada sergiliyorlar. Bodrum'a gelen herkesin mutlaka burayı ziyaret etmesini istiyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ziyaret ettiği Bodrum Sağlık Vakfında engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

Pervin Ersoy, Turgutreis Mahallesi'nde bulunan ve çok sayıda engelli bireyin eğitim gördüğü vakfı ziyaret etti. Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya, Vakıf Müdürü İlknur Şengül, vakfın yönetim kurulu üyeleri, engelli öğrenciler ve ailelerince karşılanan Ersoy'a çiçek takdim edildi.

Engelli bireyler ve aileleriyle oldukça mutlu olduğu görülen Ersoy, daha sonra vakıftaki atölyeleri gezdi, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi.

Ersoy, ziyarette AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce bir etkinlikte vakfı ziyaret edeceğini söylediğini ifade etti. Vakıfta çok sevdiği dostlarının da çalıştığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"O kadar güzel ve birlikte çalışma gördüm ki burada, hem zamanlarını çok iyi geçiriyorlar, hem hobiler edinmişler, seramikten harika eserler yapmışlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel işler yapmışlar. Bu işleri de ayrıca burada sergiliyorlar. Bodrum'a gelen herkesin mutlaka burayı ziyaret etmesini istiyorum. Mutlaka bir günlerini ayırsınlar, yarım gün bile yeterli. Burada yapılanları görsünler, çocuklar çok güzel şeyler üretiyorlar. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çocukların yaptığı işlerden de aldım. Onlarla görüştüğüm için çok mutluyum. Zamanım çok güzel geçiyor."

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