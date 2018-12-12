PES 19 tutkunlarına güzel bir haberimiz var. Konami, PES severler için 13 Aralık tarihinden itibaren PES 2019‘un myClub moduna ücretsiz olarak erişim hakkı verecek. Böylelikle oyuncular dilediği kadar ücretsiz bir şekilde oyunun myClub modunu oynayabilecek.

152 TL'lik fiyat etiketine sahip olan PES 19, böylelikle ücretli ve ücretsiz olarak iki ayrı pakete bölünmüş olacak. Yeni yayınlanacak paketin ise ismi Pro Evolution Soccer 2019 Lite olarak açıklandı.

PES 2019 ücretsiz oluyor!

Peki PES 2019'a göre Türkiye'nin en iyi futbolcuları kimler? Türkiye Süper Lig’i platforma entegre eden PES yeni sürümünde ligimizde forma giyen oyuncuların güçlerini de açıkladı. İşte PES 2019'da en iyi puanlamaya sahip oyuncular; - Ünsal Sarıtoprak

Pepe (84) Gary Medel (82) Younes Belhanda (80) Fernando Muslera (82) Emre Belözoğlu (81) Ricardo Quaresma (82) Mariano (81) Atiba Hutchinson (80) Ryan Babel (81) Arda Turan (81) Islam Slimani (80) Mehmet Topal (80) Gökhan Gönül (79) Tolgay Arslan (79) Martin Skrtel (80) Maicon (79) Loris Karius (80) Sofiane Feghouli (80) Volkan Demirel (79) Emmanuel Adebayor (79) Adriano (79) Domagoj Vida (80) Diego Reyes (79) Edin Visca (80) Fernando (79) Mathieu Valbuena (79) Volkan Babacan (79) Beto (79) Burak Yılmaz (79) Trezeguet (79) Robinho (79)

Kaynak: Teknolojioku

