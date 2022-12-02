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  4. Pes! Adana'daki cezaevinden izinli çıktı, Bursa'da 10 evi soydu

Pes! Adana'daki cezaevinden izinli çıktı, Bursa'da 10 evi soydu

02.12.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da cezaevinden izinli çıkıp geldiği Bursa’da 10 evden 900 bin liralık hırsızlık yaptığı ortaya çıkan O.Ç., 250 güvenlik kamerasından görüntü izlenerek yakalandı. O.Ç.'nin yürürken güvenlik kamerasını fark edip, elindeki poşetle yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

Pes! Adana'daki cezaevinden izinli çıktı, Bursa'da 10 evi soydu

Osmangazi ilçesinin Soğanlı, Alemdar, Sırameşeler, Küplüpınar, Fatih, Çiftehavuzlar ve Çirişhane mahallelerinde farklı tarihlerde kapıları kırılarak girilen 10 evden hırsızlık yapıldı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde 250 güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtlarını izleyerek şüphelinin Osman Çamlık olduğunu tespit etti.

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İZİNLİ ÇIKIP BURSA'YA GELMİŞ

27 Ekim günü yaptığı hırsızlığın ardından sokakta yürürken güvenlik kamerasını fark eden Çamlık’ın yüzünü elindeki poşetle gizlemeye çalıştığı görüldü.

Adana’dan, cezaevinden izinli çıkıp Bursa’ya geldiği belirlenen Çamlık, bugün polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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(DHA)

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