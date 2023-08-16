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  4. 'Pes' dedirten dolandırıcılık: 5 kilogram altını alıp kaçtı! Kendini bakın kim olarak tanıttı...

'Pes' dedirten dolandırıcılık: 5 kilogram altını alıp kaçtı! Kendini bakın kim olarak tanıttı...

16.08.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendini polis olarak tanıttı, altınları alıp kaçtı... Esenyurt’ta A.A.N.’yi telefonla arayan şüpheliler 'adınız sahte altın soruşturmasına karıştı' diyerek 5 kilogram altınını aldıktan sonra kaçtı! Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden birini yakaladı. Şüphelinin daha önceden 7 suç kaydının olduğu belirlendi.

'Pes' dedirten dolandırıcılık: 5 kilogram altını alıp kaçtı! Kendini bakın kim olarak tanıttı...

Esenyurt’ta 3 Ağustos Perşembe günü polise başvuran A.A.N., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.

"ALTINLARI KONTROL EDİP BANA GERİ VERECEKLERDİ"

A.A.N. ifadesinde, "Beni telefonla aradılar. Önce polis olduğunu söyleyip sonra savcı olduğunu söyleyen bir kişiyle konuşturdular. Adımın sahte altın soruşturmasına karıştığını söyleyip, temize çıkmam için evde bulunan tüm altınları kendilerine teslim etmemi istediler. Altınları kontrol edip bana geri vereceklerdi. Ben de söyleneni yaptım. Altınları gelen kişiye teslim ettim. Ancak beni bir daha aramayınca dolandırıldığımı anladım" dedi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin altın dolu poşetleri aldıktan sonra güvenlik kamerasına yakalandığını tespit etti.

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Kimliği tespit edilen şüpheli B.E.(29) gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 7 suç kaydının olduğu belirlendi.

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Şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte hareket ettiği, şebekenin kandırdığı kişilerden para veya ziynet eşyalarını teslim aldığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Esenyurt

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