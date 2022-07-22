"Pes" dedirten dolandırıcılık! İnternetten bulup çağırdılar, büyük şok yaşadılar

İnternet üzerinden yetkili servis ilanı vererek kendilerini arayanların evinden televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi eşyaları tamir edeceğiz diyerek çalan şebeke operasyon düzenlendi. Müşterilerden ücret de alan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

7 BİN LİRAYA KADAR TAMİR ÜCRETİ ALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten yetkili servis ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şebeke üyelerini takibe aldı. Şüphelilerin, kendilerini arayanların evine tamir yapmak için gittiği, televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinelerini "Motoru yanmış", "Ana kart arıza yapmış" gibi bahanelerle alarak götürdüğü belirlendi. Şüpheliler, ayrıca tamir parası olarak 3 bin lira ile 7 bin lira arasında ücret aldıkları öğrenildi.

HEM EŞYALAR GİTTİ HEM PARALAR

Aradan haftalar geçmesine rağmen tamir bahanesiyle aldıkları beyaz eşyaları geri getirmeyen, ön ödemelerini aldıkları paraları da iade etmeyen şüphelilerin bir süre sonra mağdurların telefon numaralarını da engellediği tespit edildi. Bu yöntemle 11 kişiyi dolandıran şüpheliler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyon yakalandı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

MAĞDUR: 5 BİN LİRA TAMİR PARASI VERDİM

Mağdurlardan Erdal Tavşan "Televizyonum bozulmuştu. İnternet'ten yetkili servis telefonu bulup aradım. Bir gün sonra geldiler. Televizyonu tamir edeceklerini söyleyerek aldılar. Ayrıca 7 bin lira olan tamir parasının 5 bin lirasını da onlara verdim. Ancak haftalarca beni oyaladılar. Ne paramı ne de televizyonumu geri verdiler. Daha sonrada ortadan kayboldular." dedi

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildil. Öte yandan şebeke üyesi olduğu öğrenilen 1 şüphelinin de daha önce yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. (DHA)

