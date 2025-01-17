HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Pes' dedirten dolandırıcılık yöntemi! Arkadaşlık uygulamasından ağlarına düşürüp buluşma ayarlıyorlar; tüm paraları kendi hesaplarına geçiriyorlar... Çok sayıda gözaltı var

'Pes' dedirten dolandırıcılık yöntemi! Arkadaşlık uygulamasından ağlarına düşürüp buluşma ayarlıyorlar; tüm paraları kendi hesaplarına geçiriyorlar... Çok sayıda gözaltı var

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
17.01.2025 15:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayları İstanbul'da yaşandı. Online arkadaşlık programı üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilerle buluşan kadınlar, önce o kişiler bilgilerini öğreniyor. Kadınlar daha sonra ise buluştukları kişilerin cep telefonlarını alıp kaçıyorlar ve banka hesaplarını boşaltıyorlar. Çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alındı.

'Pes' dedirten dolandırıcılık yöntemi! Arkadaşlık uygulamasından ağlarına düşürüp buluşma ayarlıyorlar; tüm paraları kendi hesaplarına geçiriyorlar... Çok sayıda gözaltı var

Dolandırıcılar bu kez hedeflerini online arkadaşlık programı üzerinden seçti. Sabah'ın haberine göre, internet üzerinden ve telefon üzerinden indirilen uygulama aracılığı ile girilen arkadaşlık sitesini kullanan dolandırıcılar ilk olarak siteye sahte isimlerle üye oluyor.

6796

AĞLARINA DÜŞÜRDÜKLERİ ŞAHISLARLA BULUŞMA AYARLIYORLAR

Daha sonra bu kadınlar ağlarına düşürdükleri kişiler ile buluşma ayarlayıp yakınlık kuruyorlar. Sohbet sırasındaki ilk hedefleri ise buluştukları şahısların kişisel bilgilerini öğrenmek.

756

CEP TELEFONUNU ALIP KAÇIYORLAR

Şahısların bilgilerini öğrenen kadınlar daha sonra buluştukları kişilerin cep telefonlarını alarak oradan uzaklaşıyorlar.

63

NE KADAR PARA VARSA KENDİ HESAPLARINA AKTARIYORLAR

Kendilerini bekleyen araçla bekleyen şebeke üyesinin yanına giden dolandırıcı kadınlar olay yerinden uzaklaşınca elde ettikleri bilgilerle mobil banka hesaplarına girip ne kadar para varsa kendi hesaplarına geçirdi.

9 İLDE 21 GÖZALTI

Ülke genelinde artan bu dolandırıcılık yöntemi üzerine soruşturma başlatıldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip neticesinde çete üyeleri tek tek tespit edildi. Geçen salı günü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul uygulama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahte alkol satan Türkmen çift 10 kişinin ölümüne neden olmuştu! Savunmaları pes dedirtti: O zaman ben de ölürdüm

Sahte alkol satan Türkmen çift 10 kişinin ölümüne neden olmuştu! Savunmaları pes dedirtti: O zaman ben de ölürdüm

Son dakika | Tutuklanan belediye başkanları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem yaratacak çıkış: Daha turpların büyüğü heybede

Son dakika | Tutuklanan belediye başkanları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem yaratacak çıkış: Daha turpların büyüğü heybede

Tek tek tespit edildiler! O uyanıklara ceza üstüne ceza

Tek tek tespit edildiler! O uyanıklara ceza üstüne ceza

F.Bahçe'de ilk ayrılık! Öyle bir veda etti ki: Değer göreceğim yerde...

F.Bahçe'de ilk ayrılık! Öyle bir veda etti ki: Değer göreceğim yerde...

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Ünü Türkiye sınırlarını aştı! Herkes 4 kulaklı kediyi konuşuyor

Ünü Türkiye sınırlarını aştı! Herkes 4 kulaklı kediyi konuşuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.