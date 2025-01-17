'Pes' dedirten dolandırıcılık yöntemi! Arkadaşlık uygulamasından ağlarına düşürüp buluşma ayarlıyorlar; tüm paraları kendi hesaplarına geçiriyorlar... Çok sayıda gözaltı var

Dolandırıcılar bu kez hedeflerini online arkadaşlık programı üzerinden seçti. Sabah'ın haberine göre, internet üzerinden ve telefon üzerinden indirilen uygulama aracılığı ile girilen arkadaşlık sitesini kullanan dolandırıcılar ilk olarak siteye sahte isimlerle üye oluyor.

AĞLARINA DÜŞÜRDÜKLERİ ŞAHISLARLA BULUŞMA AYARLIYORLAR

Daha sonra bu kadınlar ağlarına düşürdükleri kişiler ile buluşma ayarlayıp yakınlık kuruyorlar. Sohbet sırasındaki ilk hedefleri ise buluştukları şahısların kişisel bilgilerini öğrenmek.

CEP TELEFONUNU ALIP KAÇIYORLAR

Şahısların bilgilerini öğrenen kadınlar daha sonra buluştukları kişilerin cep telefonlarını alarak oradan uzaklaşıyorlar.

NE KADAR PARA VARSA KENDİ HESAPLARINA AKTARIYORLAR

Kendilerini bekleyen araçla bekleyen şebeke üyesinin yanına giden dolandırıcı kadınlar olay yerinden uzaklaşınca elde ettikleri bilgilerle mobil banka hesaplarına girip ne kadar para varsa kendi hesaplarına geçirdi.

9 İLDE 21 GÖZALTI

Ülke genelinde artan bu dolandırıcılık yöntemi üzerine soruşturma başlatıldı. Aylar süren teknik ve fiziki takip neticesinde çete üyeleri tek tek tespit edildi. Geçen salı günü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.