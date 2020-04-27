HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Pes' dedirten görüntü! Adım atacak yer yok

'Pes' dedirten görüntü! Adım atacak yer yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’da sokaklar yine tıklım tıklım oldu.

Vatandaşlar kısıtlamanın ardından ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokaklara akın etti. Bazı ana arterlerde adeta adım atacak yer kalmadı. PTT önünde yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu. Banka önleri de vatandaşlarla doldu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için sık sık uyarılar yaptılar. Maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vatandaşa yinelediler.

Vaka sayılarının düşmesi ile rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını desteklediklerini ve önlemlerin bir süre daha devam etmesinin yerinde olacağını belirttiler.

65 yaş ve üstü vatandaşlar da evde sıkıldıklarını söyleyerek onlar için çerçeveleri belli bir esnetmeye gidilmesini istediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Lut kavmi neden helak oldu?Lut kavmi neden helak oldu?
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
1/
Anahtar Kelimeler:
Samsun koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Kim onlara yanıt verdi! 'Aptallar topluluğu'

Kim onlara yanıt verdi! 'Aptallar topluluğu'

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
Lut kavmi neden helak oldu? Lut kavmi hangi ayette geçiyor?

Lut kavmi neden helak oldu?

İstanbul'da iki meydan daha yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul'da iki meydan daha yaya trafiğine kapatıldı

Şırnak'ta PKK'dan hain saldırı! Bir güvenlik korucusu ağır yaralı

Hain saldırı! Bir güvenlik korucusu ağır yaralı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin koronavirüsü yenip, görevine başladı

Kırklareli Valisi Bilgin koronavirüsü yenip, görevine başladı

Yaralı yakınını görünce baygınlık geçirdi

Yaralı yakınını görünce baygınlık geçirdi

Gaziantep'te karantina altındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karantina altındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.