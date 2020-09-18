'Pes' dedirten görüntü! Arkadaşlarına otomobil çarptı, onlar kavgaya devam etti

Dünyaca ünlü Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde dün saat 23.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taraflar, ellerine geçirdikleri sopa ve kaldırım taşları ile birbirlerine saldırdı. Onlarca tatilcinin gezdiği ve cep telefonlarıyla kavgayı görüntülediği olayda, ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, kavga eden gençlerden birine çarptı. Aracın çarptığı kişi yerde acı içinde kıvranırken, arkadaşları kavgaya devam etti.

Sahilde bisikletli görev yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı martı timinde görevli polis, iki gruba biber gazıyla müdahale etti. Taraflar biber gazına rağmen birbirlerine sopayla vurmayı ve kaldırım taşlarıyla saldırmayı sürdürdü.

O onlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA

