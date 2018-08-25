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Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çekildiği öğrenilen bir görüntü herkese pes dedirtti. Bagajında 5 çocuğun oturduğu hareket halindeki otomobili görenler gözlerine inanamadı.

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Atatürk Bulvarı'nda dün gece ilerleyen sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin kapağı açık bagajında 6- 7 yaşlarında 5 çocuk otururken görüldü. Görenleri hayrete düşüren çocukların tehlikeli yolcuğunu görenler, sürücüye tepki gösterdi. Bagajda oturup ayaklarını dışarıya sarkıtan çocukların bulunduğu otomobilin sürücüsü, tehlikeye rağmen vatandaşların uyarısına aldırmadan aracıyla ilerleyip gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa otomobil bagaj Çocuk

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Suriyelidir bıktık
banane ya anası babası düşünmüyorsa benmi düşüneceğim ne olursa olsun
Allah herkese verdiği beyini kullanmayı nasip etsin.
cahillik, eğitimsizlik başa bela bu yaa
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