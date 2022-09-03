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  4. 'Pes' dedirten görüntü! Otobüsün gizli bölmesinde yakalandılar...

'Pes' dedirten görüntü! Otobüsün gizli bölmesinde yakalandılar...

03.09.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri durdurdukları bir otobüste arama yaptı. Yapılan aramada Van'dan Hatay'a gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen, otobüse yapılan gizli bölmede yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.

'Pes' dedirten görüntü! Otobüsün gizli bölmesinde yakalandılar...

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Van'dan Hatay'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Gevaş ilçesinde durdurularak arama yapıldı.

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GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

Yapılan aramada otobüsün bagaj kısımlarında oluşturulan gizli bölmelerde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van kaçak otobüs
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