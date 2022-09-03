'Pes' dedirten görüntü! Otobüsün gizli bölmesinde yakalandılar...

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Van'dan Hatay'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Gevaş ilçesinde durdurularak arama yapıldı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

Yapılan aramada otobüsün bagaj kısımlarında oluşturulan gizli bölmelerde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı. (İHA)

