'Pes' dedirten görüntü! Sokağın ortasında kutladılar

Koronavirüs salgınında yeni vakalarda yükseliş sürerken düğün, nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede, ülke genelinde maskesiz dolaşmak yasaklandı. Tüm alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen bazı vatandaşlar kuralları hiçe sayarak Büyükçekmece'de bir ara sokakta nişan eğlencesi düzenledi.

TEDBİRLERİ HİÇE SAYDILAR!

Tedbirlerin hiçe sayıldığı eğlencede insanlar dans ederken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bazı vatandaşların da maskesiz olduğu görüldü.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİLER

Kuralların hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA

