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  4. 'Pes' dedirten görüntü! Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp demir toplamaya çalıştılar

'Pes' dedirten görüntü! Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp demir toplamaya çalıştılar

19.11.2020 15:15 | Son Güncelleme:
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'Pes' dedirten görüntü! Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp demir toplamaya çalıştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binanın yıkımı sırasında demir toplamaya çalışan yaklaşık 20 kişinin tehlikeye aldırış etmediği anlar, kameraya yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın yıkımı yapıldığı sırada bazı kişiler, gelip, demirleri toplamaya çalıştı. İş makinesi çalışırken, canlarını hiçe sayan yaklaşık 20 kişiyi görenler, şaşırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Tehlikeli anların yaşandığını gören bina sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Ekipler, demirleri toplarken tehlike oluşturan kişileri bölgeden uzaklaştırıldı. Yıkıma polis eşliğinde devam edildi.

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İHA

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