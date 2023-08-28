Pes dedirten görüntüler! Arkadaşını üzerine oturtup motosiklet kullandı

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Çevre Yolu'nda T.H.'nin motosiklet üzerine yattıktan sonra arkadaşı A.B.'yi beline oturtup trafikte seyrettiği anlar bir başka araç sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Trafikteki bu akılalmaz görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsü T.H. ve arkadaşı A.B.'yi yakaladı.

YEDİKLERİ CEZALARIN TOPLAMI 7 BİN 195 TL

Sürücü T.H.'ye trafik güvenliği ve yolcusunu tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaktan toplam 6 bin 323 TL para cezası uygulanırken, yolcu A.B.'ye de 872 TL para cezası kesildi.

Trafik ekipleri motosikleti trafikten men ederek, gençleri trafik kazalarına karşı uyarıp, trafik kurallarına uymalarını istedi.

