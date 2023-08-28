HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pes dedirten görüntüler! Arkadaşını üzerine oturtup motosiklet kullandı

Pes dedirten görüntüler! Arkadaşını üzerine oturtup motosiklet kullandı

28.08.2023 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin üzerine yatarak arkadaşını beline oturtup motosiklet kullanan sürücü ile arkadaşına "toplamda" 7 bin 195 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Çevre Yolu'nda T.H.'nin motosiklet üzerine yattıktan sonra arkadaşı A.B.'yi beline oturtup trafikte seyrettiği anlar bir başka araç sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Trafikteki bu akılalmaz görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsü T.H. ve arkadaşı A.B.'yi yakaladı.

YEDİKLERİ CEZALARIN TOPLAMI 7 BİN 195 TL

Sürücü T.H.'ye trafik güvenliği ve yolcusunu tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaktan toplam 6 bin 323 TL para cezası uygulanırken, yolcu A.B.'ye de 872 TL para cezası kesildi.

Trafik ekipleri motosikleti trafikten men ederek, gençleri trafik kazalarına karşı uyarıp, trafik kurallarına uymalarını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilde görüldü: Meyve ve ağaçların 1 numaralı düşmanı!Bir ilde görüldü: Meyve ve ağaçların 1 numaralı düşmanı!
Krizde yeni gelişme! "Tüm sınırlar kapatılacak"Krizde yeni gelişme! "Tüm sınırlar kapatılacak"
Abi-kardeş arasında silahlı çatışma! Birbirlerine kurşun yağdırdılarAbi-kardeş arasında silahlı çatışma! Birbirlerine kurşun yağdırdılar
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye motosiklet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.