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Pes dedirten görüntüler! Bu kez patlayıcıyla yakalandılar

26.05.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'dan gelen görüntüler pes dedirtti. Salihli ilçesinde jandarmanın operasyonuyla yakalanan define avcılarının üzerinden patlayıcı çıktı. Suçüstü yakalanan defineciler gözaltına alındı.

Pes dedirten görüntüler! Bu kez patlayıcıyla yakalandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde define bulmak için patlayıcıyla kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI

Salihli’ye bağlı Çaypınar Mahallesi Arı Taşı mevkiinde bulunan bölgede define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, kayalık alanda yaptığı operasyon sonucu T.D. (37) ve K.K.’yi (44) barut ve patlayıcı maddelerle izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

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ÜZERLERİNDEN PATLAYICI ÇIKTI

Olay yerinde yapılan aramada 1 jeneratör, 1 darbeli delici maktap ve 5 adet matkap ucu, 30 metre kablo, 13 fünye, 1 paraşüt tipi emniyet kemeri, 10 gram barut, 4 kilo 640 gram amonyumnitrat, 3 kilo 875 gram kükürt ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
define
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