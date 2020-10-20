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  4. 'Pes' dedirten görüntüler! Koronavirüsü unutup doyasıya eğlendiler

'Pes' dedirten görüntüler! Koronavirüsü unutup doyasıya eğlendiler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Sakarya'daki bir gece kulübünde partiye katılan onlarca kişi sosyal mesafeyi ve maske kullanımını unutup eğlencenin tadını çıkardı. Koronavirüs kurallarının hiçe sayıldığı partide eğlenen kişilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İlçe Kaymakamlığı harekete geçti. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Adapazarı ilçesinde bulunan bir gece kulübünde hafta sonu korona virüse rağmen düzenlenen partide skandal görüntüler kaydedildi. Vak’a sayılarının yükseldiği ve sıkı tedbirlerin gündeme geldiği günlerde ortaya çıkan görüntüler tepkiye yol açtı.

Alkol ve canlı müzik ruhsatı bulunan ancak parti ve benzeri etkinliklerin yasak olduğu mekanda onlarca kişi müzik eşliğinde gece boyu oynadı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ortamda maske takmayan onlarca kişi tehlikeye aldırış etmeden eğlendi. Geceye dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Gençlerin korona ile dansı adeta olası bir bulaşıya davetiye çıkartırken, Adapazarı İlçe Kaymakamlığı ise yayınlanan görüntüler sonrasında harekete geçerek konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

GECE KULÜBÜ KAPATILMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de şehir merkezinde bulunan gece kulübünde benzer bir parti düzenlenmiş ve yayınlanan görüntüler sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla o gece kulübü kapatılmıştı.

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