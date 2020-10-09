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  4. 'Pes' dedirten kare! Bu görüntü İstanbul trafiğinde çekildi

'Pes' dedirten kare! Bu görüntü İstanbul trafiğinde çekildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 10:30 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de arkadaşını yüz üstü yatırarak motosiklet kullanan maganda, hem kendi canını hem arkadaşının canını tehlikeye attı. Sosyal medyadan 'ücretsiz nakliye yapılır' notuyla paylaştığı görüntüler polis ekiplerini harekete geçirdi.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Maltepe’de kaydedilen görüntülerde motosikletli bir maganda, akrobatik hareketler yapmak için arkadaşıyla motosikleti bindi. Kendi düzgün oturan ancak arkadaşını yüzüstü yatıran maganda sokak üzerinde seyretmeye başladı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan maganda hem kendi hem de arkadaşının canını tehlikeye attı.

'ÜCRETSİZ NAKLİYAT YAPILIR' NOTUYLA PAYLAŞTI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte terör estirdiği o anları kaydedip “ücretsiz nakliyat yapılır” notuyla sosyal medyada paylaşan motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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İHA

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