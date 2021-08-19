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  4. 'Pes' dedirten olay! Asker eğlencesi yapmak isteyen magandalar yol kapatıp lastik yaktı

'Pes' dedirten olay! Asker eğlencesi yapmak isteyen magandalar yol kapatıp lastik yaktı

19.08.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir grup şehir magandası asker eğlencesi adı altında yol kapatıp lastik yaktı. Ufak çaplı kazaların da yaşandığı sözde eğlencede korkulan olmazken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

'Pes' dedirten olay! Asker eğlencesi yapmak isteyen magandalar yol kapatıp lastik yaktı

Esenyurt’ta daha önce de asker eğlencesi adı altında kapatılan meydan alt geçidi yine aynı görüntülerle gündeme geldi. Bir grup şehir magandasının kapattığı alt geçitte dakikalarca dans edip lastik yakan şahıslar, çevredeki vatandaşlara aldırmadan eğlencesine devam etti. Gerçekleşen sözde eğlencede ufak çaplı kazalarda meydana gelirken şans eseri kimse yaralanmadı. Yol kapatıp lastik yakılan o sözde eğlence anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Asker Esenyurt
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