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'Pes' dedirten olay! 'Co-19' adıyla ilaç hazırlayıp, satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, koronavirüse iyi geldiğini söyleyerek plastik şişelere ‘Co-19’ adıyla sahte ilaç hazırladığı iddia edilen E.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 59 şişe ilaç ele geçirilirken, şişelerin üzerinde ise ‘4 yemek kaşığı ilacı 1 bardak suya koy, günde 3 defa iç’ yazılı notlar yapıştırıldığı tespit edildi.

'Pes' dedirten olay! 'Co-19' adıyla ilaç hazırlayıp, satarken yakalandı

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsü tedavi ettiği ifade edilerek sahte ilaç üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, tıp fakültesinden mezun olmadan ayrıldığı belirlenen şüpheli E.K. ve iş yerini takibe aldıktan sonra savcılık talimatıyla baskın yaptı.

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İş yerinde yapılan aramada ‘Karın ağrısı, mide bulantısı, ödem, böbrek ve safra kesesinde bulunan taşlar, üşütme, öksürük, yüksek ateş’ yazılı çeşitli hastalıklar için tedavi ibareleri olan 59 şişe ilaç ele geçirdi. ‘Co-19’ yazılı şişelerde ise ‘4 yemek kaşığı ilacı 1 bardak suya koy, günde 3 defa iç’ yazılı notlar yapıştırıldığı görüldü. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli E.K., ifadesi için Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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İş yerinde ele geçirilen plastik şişelerdeki sahte ilaçlar ise içeriğinin tespit edilmesi ve tahlil yapılması için Simav Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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