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'Pes' dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

02.05.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İnegöl'de uygulama yapan polis ekiplerine boş kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu kişiye cezai işlem uygulandı.

'Pes' dedirten olay! İzin belgesi diye bakın ne gösterdiler

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi girişinde, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı. Yapılan denetimde polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurdular.

BOŞ KAĞIDI İZİN BELGESİ OLARAK GÖSTERDİ

Sürücü A.B.(25), elindeki yazısız beyaz bir kağıdı uzaktan gösterdi. Polis ekipleri, kağıda yakından bakınca gerçek ortaya çıktı. Polise boş bir kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Ceza uygulandığı sırada 2 şahıs, görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiler.
Şahıslar evlerine yönlendirildiler.

Kaynak: İHA

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sokağa çıkma yasağı Bursa İnegöl

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