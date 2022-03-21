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  4. 'Pes' dedirten olay! Kazada ağır yaralanan arkadaşlarını öyle bir yere götürdüler ki... Hayatını kaybetti

'Pes' dedirten olay! Kazada ağır yaralanan arkadaşlarını öyle bir yere götürdüler ki... Hayatını kaybetti

21.03.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "Pes" dedirten bir olay yaşandı. Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Emin Bingöl, arkadaşları tarafından başka bir araçla hastane yerine tamirhaneye götürüldü. Bingöl, tamirhanede hayatını kaybetti. Bingöl'ün arkadaşları gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'Pes' dedirten olay! Kazada ağır yaralanan arkadaşlarını öyle bir yere götürdüler ki... Hayatını kaybetti

Akıllara durgunluk veren olayda meydana gelen kaza, Ladik ilçesi Toptepe mevksi 19 Mayıs Göleti sapağında dün akşam yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil buzlu yolda kayarak takla atıp tarlaya yuvarlandı. Yoldan yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan otomobilin sahibi M.S.G. (33), kazada yaralanan arkadaşı Emin Bingöl’ü (57) arkadaşı M.S. (57) ile birlikte başka bir araçla hastane yerine Sanayi Mahallesi’nde bulunan kendisine ait oto tamirhanesine götürdü.

TAMİRHANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Emin Bingöl, tamirhanede hayatını kaybetti. Ladik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

M.S.G. ile M.S. savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan araç ise yapılan araştırma sonucu yoldan 50 metre içeride bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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