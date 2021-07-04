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  4. 'Pes' dedirten olay! Para karşılığında HES kodu alıyorlar

'Pes' dedirten olay! Para karşılığında HES kodu alıyorlar

04.07.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyazıt'ta bazı fırsatçılar HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor.

'Pes' dedirten olay! Para karşılığında HES kodu alıyorlar

Toplu taşıma araçlarında kullanılan ulaşım kartlarına HES kodu tanıtma zorunluluğunun ardından bu durumu fırsata çevirenler oldu. Fatih Beyazıt Tramvay Durağı önüne gelen fırsatçılar burada HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. Fırsatçılar özellikle gişelerde HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestirdi.

Turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söylüyor. Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlıyor. Bu işlem karşılığında ise turistlerle pazarlık yaparak 20 lira ile 50 lira arasında değişen miktarda para alıyor.

SERBEST BIRAKILDI

Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis fırsatçılardan Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından idari para cezası kesilen Servet Ö. Serbest bırakıldı.

"HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORLAR"

Bölgede esnaflık yapan Uğur Yazar, "Turistlere ücret karşılığında HES kodu satıyorlar. HES kodu olmayanları beyaz masaya yönlendirmek yerine kendi HES kodlarını tanımlıyorlar ve halk sağlığını tehdit ediyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul HES kodu
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