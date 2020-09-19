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'Pes' dedirten olay! Tartıştığı istasyon görevlisini otomobiliyle ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olay görenlere 'pes' dedirtti. Daha önce akaryakıt alan ve parasını ödemeyen ikili, tekrar aynı istasyona geldi. Güvenlik kameraları tarafından kayda alınan olay yerinde, görevli kişiyle tartışan sürücü aracıyla istasyon görevlisini ezdi. 54 yaşındaki çalışan, otomobille duvar arasında sıkışıp kaldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İşte o olayın detayları...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, daha önce aldığı yakıtın parasını ödemeyen kimliği belirsiz bir kişi, çıkan tartışmada kendisine doğru elinde sopayla koşan akaryakıt istasyonu çalışanı Tunay Çıldır'a (54) otomobiliyle çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Çıldır ağır yaralanırken, beraberinde bir kişi bulunan sürücü otomobiliyle kaçtı. Olay, akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay, 17 Eylül Perşembe akşamı, 18.00 sıralarında Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi Yıldıztepe mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir sürücü ve beraberindeki kişi, otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. İddiaya göre, istasyon çalışanı Tunay Çıldır, ikiliden daha önce aldıkları yakıtın parasını ödemelerini istedi. İkili ile Çıldır arasında tartışma çıktı. Turgay Çıldır, istasyondaki bir odadan eline aldığı sopayla otomobile doğru koşmaya başladı. Sürücü ise, otomobil ile Tunay Çıldır'a çarptı. Çıldır, araç ile duvar arasında sıkıştı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

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Diğer çalışanların müdahalesi üzerine ikili, otomobille kaçtı. Ayakları ile omuzunda kırık bulunan Tunay Çıldır ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Tunay Çıldır'ın ameliyata alınacağı öğrenildi. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polisin soruşturması devam ediyor.

OLAY ANI KAMERADA

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Öte yandan olay anı akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde bir süre istasyon çalışanları ile araçtakilerin tartıştığı, daha sonra Tunay Çıldır'ın yan tarafta bulunan odaya doğru gittiği görülüyor. Ayrıca elinde sopayla dışarı çıkan Çıldır'ın koşarak araca doğru geldiği, aracın da Çıldır'a çarpma anı yer alıyor.

DHA


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