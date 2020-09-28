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  4. 'Pes' dedirten olay! Tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmadı

'Pes' dedirten olay! Tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından sokak ortasında dövüldü. Dayak olayının görüntüleri, sosyal medyada paylaşılırken, adı öğrenilemeyen kadının, şikayetçi olmadığı bildirildi.

Kadına şiddet olayının bir yenisi Şirinyer semtindeki Forbes Caddesi'nde yaşandı. Önceki akşam, kimliği belirsiz bir kadın, erkek arkadaşı olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Çiftin bir arkadaşları ise erkeğe engel olmak istedi ancak başaramadı.

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Dayak olayı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekerken, kadının, şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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DHA

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