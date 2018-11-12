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'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 12:00 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta cinsel istismar sanığının mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti. 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini tacizle suçlanan zanlı, "Öpüştük ancak cinsel ilişkiye girmedik" ifadelerini kullandı. B.B. yargıtay kararının ardından 5 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası aldı.

'Pes' dedirten savunma! 'Öpüştük ama cinsel ilişkiye girmedik'

Ereğli ilçesinde 2009 yılında meydana gelen olayda, olay tarihinde 18 yaşında olan B.B., iddiaya göre, arkadaş olduğu ortaokul öğrencisi A.G.'ye cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen A.G.'nin ailesi savcılığa şikayette bulundu. B.B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan B.B. geçen yıl sona eren davada, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

5 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Yargıtay 17'nci Ceza Dairesi, A.G.'nin ifadesinde cinsel istismarın bir kez değil, zincirleme olarak birden fazla kez gerçekleştiğini anlatan beyanları olduğu gerekçesiyle verilen cezanın artırılmasını talep etti.

Tekrar hakim karşısına çıkan sanık B.B., bir önceki duruşmada genç kızla öpüştüklerini, ancak cinsel ilişkiye girmediklerini söyledi. Karar duruşmasına ise B.B. katılmadı. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın kararına uyarak sanığa verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasında artırıma gitti ve B.B.'yi 5 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. DHA

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istismar Zonguldak istismar sanığı

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inşaallah içeride de seni öperler
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