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Pes dedirten skandal! 'Bebeğiniz öldü' deyip bin lira para istediler... Başka doktora gidince...

25.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da henüz 7 haftalıkken özel hastanede yapılan kontrollerde "anne karnında ölü" olarak raporlanan, ertesi gün devlet hastanesinde gerçekleştirilen tetkiklerde yaşadığı ortaya çıkan İkranur bebeğin ailesinin başvurusu üzerine özel hastane hakkında dava açıldı. Anne Raziye Taşçı, "Çocuğumu aldırmış olsaydık bugün diğer çocukları gördüğümde 'Acaba yaşasaydı böyle mi olacaktı' diye üzülecektim. Araştırmasaydım çocuğumun yaşadığını hiçbir zaman bilemeyecektim'' dedi.

Pes dedirten skandal! 'Bebeğiniz öldü' deyip bin lira para istediler... Başka doktora gidince...

Manavgat'ta yaşayan Raziye ve Ramazan Taşçı'ya 1 Nisan 2021'de rutin doğum kontrolleri için gittikleri ilçedeki özel hastanede 7 haftalık bebeklerinin anne karnında öldüğü söylenerek rapor verildi. Bebeğin operasyonla alınması için hastanenin talep ettiği parayı bulamadıklarından evlerine dönen Taşçı çifti, doktor olan yakınlarının yönlendirmesiyle ertesi gün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

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AİLE 500 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Yapılan tetkiklerde kalp atışı alınan bebeğin yaşadığı belirlenince sevinen Taşçı çifti, 5 Kasım 2021'de kızları İkranur'u sağlıklı şekilde kucaklarına aldı. Kızları şu anda 7 aylık olan aile, çocukları için "ölü" raporu düzenleyen özel hastane hakkında Manavgat Tüketici Mahkemesine başvurdu. Manavgat Tüketici Mahkemesinde geçen hafta "kötü hekim uygulaması" olarak tabir edilen "tıbbi malpraktis" davası açıldı, aile 500 bin lira tazminat istedi.

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"KALBİ GÜMBÜR GÜMBÜR ATIYORDU"

Anne Raziye Taşçı, AA muhabirine, Manavgat'taki özel hastanede yapılan tetkik sonrası doktorun bin lira karşılığında bebeği almayı teklif ettiğini belirtti. Yanlarında masrafları karşılayacak miktarda para olmadığı için hastaneden ayrıldıklarını anlatan Taşçı, şöyle konuştu: "Doktor, 'Siz kendinizi ayarlayın, gelin alalım.' dedi. Eve gittiğimizde bir doktor arkadaşımıza durumu anlattım. O da bizi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Ertesi sabah Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Acil servisteki doktor, 'Bir de ben kontrol edeyim.' dedi. Kontrol ettiğinde 'Kim size öldüğünü söyledi? Bebeğin çok az da olsa kalp atışlarını alıyorum. İsterseniz yukarıdaki cihazla bir daha bakalım.' dedi. Yukarı çıktık. Gayet güzel bir şekilde bebeğimin kalbi gümbür gümbür atıyordu."

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''ARAŞTIRMASAYDIK ÇOCUĞUMUN YAŞADIĞINI HİÇBİR ZAMAN BİLEMEYECEKTİM''

Manavgat'taki hastanede bebeğini aldırmış olması durumunda çocuğunun bugün hayatta olmayacağını anlatan Taşçı, "Eğer ki çocuğumu aldırmış olsaydık bugün çocuğumla aynı dönemde doğan diğer çocukları gördüğümde 'Acaba yaşasaydı böyle mi olacaktı' diye üzülecektim. Araştırmasını yapmasaydım çocuğumun yaşadığını hiçbir zaman bilemeyecektim." ifadelerini kullandı.

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Baba Ramazan Taşçı da Manavgat'taki özel hastanede çocuğunun anne karnında öldüğü söylendiğinde adeta başından aşağı kaynar sular döküldüğünü dile getirdi. Antalya'daki hastanede çocuğunun yaşadığını haberini alınca tarif edilemez duygular hissettiğini kaydeden Taşçı, "Şu anda kızımızı sağlıkla kucağımıza aldık. Herkesin bu duyguyu tatmasını istiyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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