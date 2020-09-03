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'Pes' dedirten sorumsuzluk! Hastaneye giden anne, çocuğunu otomobilde kilitli bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Niğde’de, muayene için hastaneye giden annesi tarafından kapıları kilitli otomobilde yalnız bırakılan 1,5 yaşındaki Faruk Aydoğan'ı, korkudan ağlaması üzerine fark eden vatandaşlar kurtardı.

'Pes' dedirten sorumsuzluk! Hastaneye giden anne, çocuğunu otomobilde kilitli bıraktı

Edinilen bilgiye göre, 1.5 yaşındaki Faruk Aydoğan'ı annesi, bir akrabasıyla birlikte kapısı kilitli otomobilde yalnız bıraktı. Adı açıklanmayan anne, muayene olmak için beraberindeki akrabasıyla birlikte yolun karşısında bulunan Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'ne gitti. Ancak çocuk korkuyla ağlamaya başladı.

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Çocuğu fark eden vatandaşlar, otomobilin camını açmaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika sonunda otomobilin arka kapısının camı açıldı. Sıcak hava nedeniyle aşırı terlediği görülen ve sürekli ağlayan çocuğu, vatandaşlar su içirip, yüzünü yıkayarak sakinleştirmeye çalıştı.

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Daha sonra gelen ve çocuğun akrabası olduğunu söyleyen bir kişi, Faruk Aydoğan'ı alıp, hastanedeki annesinin yanına götürdü.

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Çocuğu kurtaran vatandaşlardan Umut Satı, eşiyle hastaneye giderken ağlama sesini duyup, duruma müdahale ettiklerini anlattı.

DHA

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