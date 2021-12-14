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'Pes' dedirten tutku! Nazar değmesin diye üstünü örtüyor, en ufak çizikte içi cız ediyor

14.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de çocukluğundan itibaren babasının yanında çıraklık yaparak öğrendiği motosiklet tamirciliğini devam ettiren Enes Emiroğlu, boş zamanlarında ise satın aldığı parçalardan nostaljik motosiklet topluyor. Son olarak üretimi duran bir motosikleti tamir eden Emiroğlu, ''Kendi iş yerimde dahi olsa üstü örtülü bir şekilde saklıyorum. Nazar olduğu için en ufak bir çizikte bile içim cız edebiliyor. Sadece güneşli havalarda ve pazar günleri dışarı çıkartıyorum'' dedi.

'Pes' dedirten tutku! Nazar değmesin diye üstünü örtüyor, en ufak çizikte içi cız ediyor

Eskişehir’de baba mesleği olan motosiklet tamirciliğini devam ettiren 25 yaşındaki Enes Emiroğlu, tüm parçalarını orijinal topladığı ve gözü gibi baktığı 1992 model nostaljik motosikleti çocuklarına bırakmak istiyor.

Son olarak üretimi duran 1992 model Alman motosikletini babasının yardımıyla birleştiren Enes Emiroğlu, 5 buçuk ay boyunca çalışarak hayaline ulaştı. Nostaljik motosiklet hayranlığı olduğunu belirten Emiroğlu, motoru 2 bin 700 kilometredeki aracının tüm parçalarının orijinal olduğunu belirtti. Motosikletine sadece güneşli havalarda bindiğini ve çevresindekilerden büyük beğeni topladığını aktaran Emiroğlu, aracı tüm orijinalliğiyle çocuklarına bırakmak istiyor.

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TAMAMLANMASI 5 BUÇUK AY SÜRDÜ

Zaman buldukça nostaljik motosikletler toplamaya devam edeceğini belirten Enes Emiroğlu, “1992 model Alman MZ ETZ 251 model bir motosiklet. Tüm parçalarından elimizde birer adet mevcuttu. Bir gün motosiklet toplarsak diye saklıyorduk. Şu anda piyasada yok, satılmıyor. 2000 yılında Türkiye’de üretimi durduruldu. Şu anda koleksiyoncuların elinde bulunuyor. Kasım 2019’da başlamıştık, tamamlanması 5 buçuk ayımızı aldı. Nasip olursa çocuklarıma bırakmayı planlıyorum. Olursa önümüzdeki yıllarda aynı motosikletten toplayacağız inşallah. Rabbim ömür verirse, nostalji motosikletler toplamaya, motosiklet severlere kavuşturmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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''EN UFAK ÇİZİK İÇİMİ CIZ ETTİRİYOR''

Motosikletini özenle sakladığını ve sadece güneşli havalarda keyfî kullandığını söyleyen Enes Emiroğlu, “Eskişehir’de toplayanlar var ama bizim kadar titizlikle toplayan esnaf arkadaşlarımız yok. Sadece satmak için topluyorlar. Ayrıca müşteriler, kendi motosikletlerini restore etme amaçlı topluyorlar. Çarşıya gittiğim zaman birçok kişi fotoğraf çekinmek istiyor. Bu durum benim de hoşuma gidiyor. Dükkânıma ziyarete gelip, motorum hakkında konuşanlar oluyor. ‘Enes motoru çıkart da sesini duyalım’ diyen insanlar oluyor. Güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Bence tüm motosikletçilerin bir tane nostalji motosikleti olması lazım. Kendi iş yerimde dahi olsa üstü örtülü bir şekilde saklıyorum. Nazar olduğu için en ufak bir çizikte bile içimiz cız edebiliyor. Sadece güneşli havalarda ve pazar günleri çıkartıp, mahallede tur attıktan sonra temizleyerek yerine koyuyorum” dedi.

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(İHA)

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