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  4. 'Pes' dedirten yöntem! Öksürmeye başladı

'Pes' dedirten yöntem! Öksürmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda turistlerin pasaportlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan İran uyruklu kişi, polis merkezine götürüleceği sırada öksürmeye başladı. Özel giyimli sağlıkçılar tarafından yapılan kontrolde ateşi düşük çıkan şüpheli, hastaneye gitmemek için bu kez de "Vallahi korona değilim" diyerek yalvardı.

Olay, Kabataş Tramvay Durağı'nda dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turistlerin pasaportlarını çaldığı iddia edilen İran uyruklu bir kişi, ihbar üzerine Kabataş'ta polis tarafından yakalandı. Şüpheli polis merkezine götürülmek üzere araca bindirilecekken bir anda öksürmeye başladı. Hırsızın koronavirüslü olabileceğinden şüphelenen polis, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.Koronavirüse karşı özel giyimli sağlık çalışanları, polis tarafından tramvay durağındaki kullan-at satış noktasında muhafaza altına alınan hırsızın ateşini ölçtü.

'VALLAHİ KORONA DEĞİLİM'

Şüpheli, ateşinin düşük çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmek istendi. Hastaneye gitmek istemeyen şüpheli, ambulansa bindirilirken kendisine eşlik eden polislere bu kez 'vallahi korona değilim' diyerek yalvardı.

Şüphelinin kontrol için bir süre tutulduğu kullan-at satış noktası bir görevli tarafından dezenfekte edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul hırsızlık koronavirüs

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